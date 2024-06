il-suedtirol-jazz-festival-alto-adige-fa-tappa-al-parkhotel-holzner

5 luglio ospita il trio di Olga Reznichenko, German Jazz Award 2023

Roma, 22 giu. (askanews) – Il Parkhotel Holzner di Soprabolzano sarà la location prestigiosa di una delle serate del Suedtirol Jazz Festival Alto Adige, rassegna musicale che si svolgerà dal 28 giugno al 7 luglio in maniera diffusa in tutto l’Alto Adige.

Per dieci giorni, band e solisti della giovane scena europea e internazionale saranno protagonisti della rassegna con un’ampia gamma di generi che spaziano dal jazz con influenze rock e folk, al free jazz e all’elettronica, fino a musiche pop e afrobeat. Una programmazione itinerante di esperienze musicali in luoghi insoliti e contesti unici, proprio come quello dello storico hotel di lusso della famiglia Holzner.

Venerdì 5 luglio alle 11, il parco da 10.000 metri quadri del Parkhotel Holzner sarà il palcoscenico del trio di Olga Reznichenko: nominata al German Jazz Award nel 2023, la band composta da Olga Reznichenko, Lorenz Heigenhuber e Max Stadtfeld, porta un jazz classico ma innovativo, caratterizzato da strutture armoniche e ritmiche complesse. Il concerto, a ingresso gratuito, può essere raggiunto in 12 minuti da Bolzano tramite la funivia del Renon.