Trump-Putin, la stretta di mano in Alaska

(Adnkronos) - Stretta di mano e breve chiacchierata....

Dmitriev incontra un orso in Alaska prima del vertice: “Sia di buon auspicio”

(Adnkronos) - Kirill Dmitriev, consigliere di Vladimir Putin...

Albero cade su auto nel Materano, morto un ragazzo

(Adnkronos) - Un albero a causa del maltempo...

Jeff Bezos, morta la madre Jackie: l’addio del fondatore di Amazon

(Adnkronos) - Lutto per il fondatore di Amazon...
Il summit di Anchorage tra Trump e Putin sul futuro dell’Ucraina (diretta)

Il summit di Anchorage tra Trump e Putin sul futuro dell'Ucraina (diretta)

Roma, 15 ago. (askanews) – Tutto pronto ad Anchorage in Alaska per l’incontro tra Trump e Putin sul futuro dell’Ucraina. Il summit è previsto che inizi alle 21 ora italiana. “Voglio un cessate il fuoco”, così Trump prima dell’arrivo in Alaska. “Non so se accadrà oggi, ma non sarei contento se non accadesse oggi”, ha aggiunto.

– 20:27  L’Air Force One con Trump è atterrato ad Anchorage, in Alaska.

– 20:15 L’aereo atterrato ad Anchorage e secondo diversi media russi con Vladimir Putin a bordo fa parte della delegazione ma non c’era il presidente russo a bordo, ha dichiarato il giornalista Pavel Zarubin del primo canale della tv russa: “Stiamo aspettando l’aereo del presidente”.

– 19:58 L’aereo partito da Magadan in Russia che ha a bordo il presidente russo Vladimir Putin sarebbe atterrato ad Anchorage.

