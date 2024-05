Il super-ticket turistico funziona, Venezia ha già incassato quasi un milione

VENEZIA – Poco meno di un milione di euro in poco più di una settimana. Il superticket per visitare il centro storico di Venezia ha già superato la quota di incassi prevista per i primi tre mesi di sperimentazione. E’ un “successo” per il Comune, che incassa (anche le critiche). 723mila euro in appena otto giorni. Lo hanno pagato in 144.645, finora. E’ questo il dato.

Il biglietto di 5 euro lo paga chi visita Venezia in giornata, senza restare per pernottare. E ovviamente sono esclusi i i lavoratori pendolari. Resterà in vigore fino a domenica 5 maggio e tutti i fine settimana fra l’11 maggio e il 14 luglio, tranne il weekend del 2 giugno.

MA A FIRENZE NO (PER ORA)

il biglietto di accesso in laguna viene legato alla questione dell’overtourism delle grandi città d’arte italiane. Introdurlo a Firenze, però, secondo l’ex direttore degli Uffizi Eike Schmidt, oggi candidato sindaco per il centrodestra, non è possibile: “Hanno fatto una prima sperimentazione che non è andata molto bene – dice – a Firenze sarebbe praticamente impossibile. Bisognerebbe utilizzare metodi cinesi, ma, in democrazia, sarebbe difficile“.

