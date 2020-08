AGI – Anche familiari e conviventi che sostengano le spese per i lavori effettuati su abitazioni del possessore o del detentore dell’immobile possono accedere al Superbonus del 110%. A spiegarlo l’Agenza delle Entrate, che ha pubblicato dei chiarimenti sul tema; via libera al bonus anche per imprenditori e autonomi sulle unità immobiliari all’interno di condomini per i lavori sulle parti comuni.

Rientrano inoltre nel plafond agevolabile i costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione). Con un provvedimento di oggi del Direttore dell’Agenzia delle entrate,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il Superbonus del 110% anche a familiari e conviventi, dice l’Agenzia delle entrate proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento