Il talent italiano ‘4cLegal Academy’ per formare i giuristi del futuro sbarca all’estero

ROMA – Partita la prima puntata della quarta edizione della ‘4cLegal Academy’, il primo talent dedicato al mercato legale italiano che forma i giuristi di domani. Il primo episodio è stato trasmesso sul canale televisivo di BFC Forbes dedicato alla business community (Sky Canale 511 e Tivù Sat canale 61). Il format nasce da un’idea di Alessandro Renna, Founder e Ceo di 4cLegal, gruppo che opera nel mercato legale con l’obiettivo di offrire servizi innovativi alle Direzioni Legali e agli Studi professionali.

4cLegal Academy è una web serie di 10 episodi con cinque neolaureati in giurisprudenza protagonisti del programma, accompagnati da professionisti, aziende nel ruolo di mentori e formatori sotto l’occhio vigile dei giudici. L’obiettivo è quello di raccontare un mercato legale avvincente ed entusiasmante.

IL TALENT PRESENTATO A MILANO NELLA SEDE DI 4CLEGAL

La quarta edizione è stata presentata in un evento di lancio a Milano, presso la Sala ‘La Place’ della sede di 4cLegal a Le Village by CA (qui la registrazione dell’incontro: https://news.4clegal.com/4clegal-academy-iv-levento-di-lancio/). Tra gli ospiti che sono intervenuti, Vinicio Nardo, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano: “Ho partecipato al Talent animato soprattutto dalla curiosità di conoscere l’iniziativa e coglierne il senso. Da quello che ho potuto vedere nel corso della mia puntata, la prova offre diversi spunti di valutazione dei candidati e consente di intuirne le capacità. Leggendo i contenuti delle altre puntate ho potuto vedere che gli argomenti sono stati molti variegati, per cui ritengo che il metodo e la molteplicità dei temi costituiscano un banco di prova significativo ed anche formativo per gli stessi candidati”, ha dichiarato Nardo.

Francesco Paolo Perchinunno, presidente Aiga, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati, nel suo intervento, ha invece sottolineato la necessità di appassionare le giovani generazioni alle professioni giuridiche: “Nel corso degli ultimi 15 anni la professione ha perso appeal tra le giovani generazioni, dobbiamo ricreare un sentiment positivo attorno ad una delle professioni più entusiasmanti che ci siano. Questo talent va nella direzione giusta”.

Presente alla conferenza stampa anche Giampaolo Grossi, former Director & GM Starbucks reserve Italy, che ha espresso un suo giudizio sulla 4cLegal Academy: “Questo talent merita un’attenta riflessione da parte di tutto il mercato legale. Sono sempre di più le realtà aziendali che hanno bisogno di maggiore supporto pratico e teorico nella vita quotidiana al fine di educare le proprie risorse umane”.

Nel suo intervento, Susanna Tagliapietra, Governance & Knowledge Manager 4cLegal, professore aggregato di Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università di Padova, ha evidenziato come il format sia un’occasione “per un neolaureato che si affaccia sul mercato legale di dimostrare la disponibilità di mettersi alla prova nel confronto con altri colleghi, di affrontare in pubblico questioni nuove: tutte qualità personali indispensabili nella professione”.

UNA PRODUZIONE ITALIANA CHE SBARCA ALL’ESTERO

4cLegal ha riscosso interesse internazionale: i diritti dell’Academy sono stati venduti in California, dove sarà prodotta una serie nel corso del 2023, mentre in Oman è già in produzione la prima edizione e sarà pronta alla fine di febbraio. E ancora sarà realizzata una serie in India.

“Siamo molto orgogliosi che un format nato in Italia con contenuti italiani sia esportato in tanti Paesi con cultura e caratteristiche diverse. Se questo è avvenuto è merito soprattutto dell’entusiasmo che abbiamo saputo trasmettere e del lavoro di squadra. Inoltre, l’internazionalizzazione è anche il risultato della volontà, sentita anche in altre nazioni, di mostrare un volto nuovo del mercato legale, toccando tutti i temi con cui si confrontano oggi i giuristi, dal legal tech alla sostenibilità passando per le soft skill e il personal branding”, conclude Alessandro Renna.

CHI È 4CLEGAL

4cLegal è un gruppo che opera nel mercato legale con la mission di costruire il mercato legale del futuro: digitale, sostenibile e aperto. Un mercato data driven, in cui le aziende scelgono gli studi migliori in modo trasparente e sulla base del merito. Info: https://www.4clegal.com/

