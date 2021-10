Il tanzaniano Abdulrazak Gurnah vince il Premio Nobel per la Letteratura

ROMA – Lo scrittore Abdulrazak Gurnah ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura 2021. Lo ha annunciato l’Accademia Reale Svedese spiegando che il riconoscimento va per il suo lavoro che mette in luce il colonialismo. Gurnah è un romanziere tanzaniano che scrive in inglese e vive nel Regno Unito. I più famosi dei suoi romanzi sono ‘Paradise’ (1994), che è stato selezionato sia per il Booker che per il Whitbread Prize, ‘Desertion’ (2005) e ‘By the Sea’ (2001), che è stato selezionato per il Booker e finalista per il Los Angeles Times Premio Libro.

