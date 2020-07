Il TAS salva il Manchester City? È arrivata la sentenza dopo l’iniziale esclusione dalle coppe europee

Annullata la sospensione per due anni dalle competizioni europee per il Manchester City. Pochi minuti fa è arrivata la sentenza del TAS che capovolge – o quasi – il precedente giudizio. Il club inglese potrà continuare a disputare la Champions (o l’Europa) League anche nelle prossime due stagioni, senza alcuna limitazione. È il Tribunale Arbitrale dello Sport a salvare i Citizens, inizialmente accusati di non aver rispettato le norme stabilite dalla UEFA tramite il Fair Play Finanziario. Il… continua a leggere sul sito di riferimento