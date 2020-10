Il tavolo del centrosinistra sulle elezioni a Roma

AGI – Modalità e tempistica di svolgimento di eventuali primarie e definizione del perimetro della coalizione, soprattutto per quanto riguarda un eventuale dialogo con il M5s al secondo turno. Questi, a quanto si apprende, i temi in discussione su Zoom nel corso della seconda riunione del tavolo del centrosinistra per il Campidoglio, convocata dal Pd Roma.

Al tavolo hanno partecipato rappresentanti Dem, di Azione, Articolo 1, Sinistra Italiana, Italia Viva, Demos, Liberiamo Roma, Verdi, +Europa e Radicali, i capogruppo in Campidoglio ed i presidenti dei Municipi guidati dal centrosinistra. Le forze politiche della coalizione stanno cercando di fare passi avanti in materia di primarie,

