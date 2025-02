Il Telegraph: Starmer proporrà a Trump il dispiegamento di 30mila soldati europei in Ucraina

Durante la sua visita a Washington della prossima settimana

Roma, 20 feb. (askanews) – Il primo ministro britannico Keir Starmer presenterà a Donald Trump, durante una visita a Washington la prossima settimana, un piano per l’invio di circa 30.000 truppe europee in Ucraina per mantenere un eventuale accordo di cessate il fuoco mediato dagli Usa. Lo riferisce il Telegraph.

Il primo ministro esorterà Trump ad avere aerei da combattimento e missili statunitensi in stand-by nell’Europa orientale per rispondere con forza letale se la Russia dovesse infrangere i termini di un eventuale accordo, secondo funzionari occidentali informati sui piani.

La strategia anglo-francese per una forza di peacekeeping, secondo il giornale, sarebbe stata presentata ai leader europei in una riunione di emergenza a Parigi lunedì.

Pete Hegseth, segretario alla Difesa degli Stati Uniti, ha affermato che la responsabilità esclusiva di qualsiasi operazione di mantenimento della pace in Ucraina dovrà ricadere sugli europei e sul Canada.Secondo il piano anglo-francese, meno di 30.000 soldati verrebbero schierati, sotto comando dei Paesi europei, nelle città ucraine, nei porti e in altri siti critici, come le centrali nucleari.

La missione, secondo quanto spiegato, si affiderà a un monitoraggio tecnico attraverso aerei di intelligence, sorveglianza e ricognizione, droni e satelliti, allo scopo di fornire un quadro completo di ciò che sta accadendo sul campo, ha precisato un funzionario occidentale.

La stessa fonte ha aggiunto che l’operazione sarà supportata da una potenza di fuoco sufficiente a individuare e respingere eventuali attacchi, al fine di riaprire lo spazio aereo ucraino e ripristinare i voli commerciali.

Del dispiegamento, secondo il Telegraph, faranno parte anche navi da pattugliamento nel Mar Nero.