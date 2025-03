il-terremoto-non-bastava:-la-giunta-militare-del-myanmar-continua-a-bombardare-i-ribelli

ROMA – La giunta militare del Myanmar ha continuato a bombardare il Paese devastato dal terremoto, aggiungendo macerie a macerie. La BBC ha confermato che sette persone sono state uccise in un attacco aereo a Naungcho, nello stato settentrionale di Shan. L’attacco è avvenuto intorno alle 15:30 ora locale, meno di tre ore dopo il terremoto.I gruppi ribelli pro-democrazia che stanno lottando per rimuovere l’esercito dal potere hanno segnalato bombardamenti aerei nella township di Chang-U nella regione nord-occidentale di Sagaing, epicentro del terremoto. Ci sono anche segnalazioni di attacchi aerei in regioni vicine al confine con la Thailandia.Il Governo di unità nazionale (NUG), che rappresenta l’amministrazione civile estromessa, ha dichiarato in una nota che le sue forze armate inizieranno una pausa di due settimane nelle “operazioni militari offensive, ad eccezione delle azioni difensive” nelle aree colpite dal terremoto.

L’ONU ha definito gli attacchi “completamente oltraggiosi e inaccettabili”. Il relatore speciale Tom Andrews ha dichiarato alla BBC che è “a dir poco incredibile” che l’esercito continui a “sganciare bombe quando si cerca di salvare delle persone” dopo il terremoto.

