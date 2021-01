AGI – Il settore dei servizi ancora non riesce a decollare in Europa e resta il freno principale per l’economia. A pesare sull’andamento del mese di dicembre è ancora una volta l’aumento dei contagi da Covid-19 e le nuove restrizioni attuate dai Paesi. Tutti gli indici Pmi, elaborati da Ihs Markit, restano infatti sotto la soglia dei 50 punti, il che sta a significare un’attività in contrazione.

Il Pmi servizi dell’Eurozona a dicembre si colloca a 49,1 punti, in aumento rispetto a novembre (45,3) ma inferiore alle attese che stimavano un 49,8. In particolare per l’Italia Ihs Markit sottolinea che il terziario rimane un “freno significativo” per la ripresa.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il terziario è un freno per la ripresa dell’Eurozona e dell’Italia proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento