Il terzo “Salone del vino di Torino” torna dal 1 a 3 marzo alle Ogr

Attese oltre 500 Cantine. “Un’edizione diffusa lunga un anno”

Milano, 26 gen. (askanews) – La terza edizione della fiera dedicata al patrimonio vitivinicolo del Piemonte torna con il grande evento del “Salone del Vino di Torino” dal 1 al 3 marzo alle Officine grandi riparazioni (Ogr) del capoluogo piemontese dando il via a un ricco calendario di eventi diffusi che proseguiranno tutto l’anno nei territori del vino, nei mesi successivi della fiera, coinvolgendo Cantine per conoscere e attraversare il Dna del Piemonte.

Il Salone si amplia e cresce, raddoppiando anche i propri spazi espositivi all’interno delle Ogr con oltre 500 cantine attese: un’unica grande location dove il pubblico di appassionati, operatori e operatrici del settore, ma anche semplici curiosi, potranno conoscere, degustare e acquistare le migliori etichette. Questa edizione sarà quindi una nuova occasione per incontrare da vicino i produttori e le produttrici del territorio, ascoltare storie e farsi guidare dai sommelier alla scoperta di tante diverse etichette per arricchire le proprie conoscenze sul mondo del vino con un ricco programma di talk, incontri e mostre.

Riconfermati anche quest’anno gli appuntamenti “off” del Salone realizzati in collaborazione con le numerose realtà del territorio, dalle “grandi cene” all’interno dei migliori ristoranti della città fino alle degustazioni e agli eventi esclusivi per avvicinarsi, con gusto, al lungo weekend della cultura e dell’arte vitivinicola piemontese.