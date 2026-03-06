il-terzo-settore-accelera-e-diventa-il-motore-del-paese

Presentato a Palazzo Wedekind il Terzjus Report 2025

Roma, 6 mar. (askanews) – Il Terzo settore italiano non solo tiene: cresce, si innova e consolida il proprio ruolo strategico per il benessere sociale ed economico del Paese. E’ quanto emerge dal Terzjus Report 2025, dal titolo “La riforma al traguardo. Risultati, nodi irrisolti e futuro del Terzo Settore”, presentato a Palazzo Wedekind e che segna un passaggio storico per il Terzo settore italiano: a quasi dieci anni dalla legge delega 106/2016, il quadro normativo è sostanzialmente completato. In questo contesto le prospettive sono positive per il comparto come spiega Gabriele Sepio, segretario generale di Fondazione Terzjus: “Le prospettive per il Terzo settore sono prospettive sicuramente di centralità rispetto non solo al nostro sistema sociale, ma anche al sistema economico. Ci sono state delle tappe importanti nel 2025, il varo delle misure fiscali da parte di Bruxelles, l’adozione da parte dell’Italia anche di alcuni interventi legislativi molto, molto attesi da tanto tempo e la consultazione pubblica del Piano per l’economia sociale, Questo impegno dell’Italia insieme agli altri paesi europei, per mettere al centro una serie di interventi volti a valorizzare il ruolo degli enti che non solo basano la propria attività sul primato della persona ma anche sull’interesse collettivo e l’interesse generale. Queste le sfide, queste le prospettive per il futuro”. Le prossime sfide riguardano l’attuazione della riforma, come aggiunge il presidente della Fondazione, Luigi Bobba: “Il titolo di questo rapporto dice: una riforma al traguardo. Traguardo sul piano normativo, invece c’è ancora una strada lunga da percorrere sul piano dell’attuazione, dell’utilizzo di tutte le opportunità che la riforma ha dato per migliorare la qualità del lavoro delle persone che lavorano nel Terzo settore per promuovere e sostenere l’impegno volontario e per far sì che il campo delle donazioni e del sostegno anche finanziario verso questi enti del Terzo settore si rafforzi e si qualifichi”.Alla presentazione è intervenuto con un videomessaggio il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo che ha riepilogato le aree di intervento del Governo contenute nella riforma fiscale, confermando la strategicità del settore per l’economia nazionale: “Mi premeva rappresentarvi queste tre aree su cui siamo intervenuti, confermando ancora una volta il grande interesse e attenzione da parte del Governo, del ministero dell’Economa e delle finanze e mio particolare su questo comparto che ritengo strategico per l’economia nazionale”.Il messaggio emerso dalla presentazione è dunque chiaro: completata la riforma, il Terzo settore è chiamato ora a una nuova fase di responsabilità e sviluppo.