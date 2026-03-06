venerdì, 6 Marzo , 26

Dalibor Svrcina, chi è l’avversario di Sinner a Indian Wells

(Adnkronos) - Jannik Sinner si prepara all'esordio a...

Cos’è il Muos: le parabole in Sicilia che guidano droni, missili e sottomarini all’attacco in Iran

(Adnkronos) - Nel cuore della Sicilia, a pochi...

Ucraina, Zelensky in visita nel Donetsk: “Russia prepara offensiva primavera”

(Adnkronos) - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si...

Energia, Key 2026 chiude con +10% di presenze totali

(Adnkronos) - Tre giornate di grande esposizione,...
HomeVideo NewsIl Terzo settore accelera e diventa il motore del paese
il-terzo-settore-accelera-e-diventa-il-motore-del-paese
Il Terzo settore accelera e diventa il motore del paese
Video News

Il Terzo settore accelera e diventa il motore del paese

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Presentato a Palazzo Wedekind il Terzjus Report 2025

Roma, 6 mar. (askanews) – Il Terzo settore italiano non solo tiene: cresce, si innova e consolida il proprio ruolo strategico per il benessere sociale ed economico del Paese. E’ quanto emerge dal Terzjus Report 2025, dal titolo “La riforma al traguardo. Risultati, nodi irrisolti e futuro del Terzo Settore”, presentato a Palazzo Wedekind e che segna un passaggio storico per il Terzo settore italiano: a quasi dieci anni dalla legge delega 106/2016, il quadro normativo è sostanzialmente completato. In questo contesto le prospettive sono positive per il comparto come spiega Gabriele Sepio, segretario generale di Fondazione Terzjus: “Le prospettive per il Terzo settore sono prospettive sicuramente di centralità rispetto non solo al nostro sistema sociale, ma anche al sistema economico. Ci sono state delle tappe importanti nel 2025, il varo delle misure fiscali da parte di Bruxelles, l’adozione da parte dell’Italia anche di alcuni interventi legislativi molto, molto attesi da tanto tempo e la consultazione pubblica del Piano per l’economia sociale, Questo impegno dell’Italia insieme agli altri paesi europei, per mettere al centro una serie di interventi volti a valorizzare il ruolo degli enti che non solo basano la propria attività sul primato della persona ma anche sull’interesse collettivo e l’interesse generale. Queste le sfide, queste le prospettive per il futuro”. Le prossime sfide riguardano l’attuazione della riforma, come aggiunge il presidente della Fondazione, Luigi Bobba: “Il titolo di questo rapporto dice: una riforma al traguardo. Traguardo sul piano normativo, invece c’è ancora una strada lunga da percorrere sul piano dell’attuazione, dell’utilizzo di tutte le opportunità che la riforma ha dato per migliorare la qualità del lavoro delle persone che lavorano nel Terzo settore per promuovere e sostenere l’impegno volontario e per far sì che il campo delle donazioni e del sostegno anche finanziario verso questi enti del Terzo settore si rafforzi e si qualifichi”.Alla presentazione è intervenuto con un videomessaggio il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo che ha riepilogato le aree di intervento del Governo contenute nella riforma fiscale, confermando la strategicità del settore per l’economia nazionale: “Mi premeva rappresentarvi queste tre aree su cui siamo intervenuti, confermando ancora una volta il grande interesse e attenzione da parte del Governo, del ministero dell’Economa e delle finanze e mio particolare su questo comparto che ritengo strategico per l’economia nazionale”.Il messaggio emerso dalla presentazione è dunque chiaro: completata la riforma, il Terzo settore è chiamato ora a una nuova fase di responsabilità e sviluppo.

Previous article
Dalibor Svrcina, chi è l’avversario di Sinner a Indian Wells
Next article
Teheran, preghiera del venerdì e proteste contro attacchi Israele-Usa

POST RECENTI

Video News

Iran, Crosetto su viaggio a Dubai: scelsi tra essere padre o ministro

Al giuramento Allievi Ufficiali Accademia Militare di ModenaMilano, 6 mar. (askanews) - Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha presenziato oggi alla cerimonia di giuramento...
Video News

Teheran, preghiera del venerdì e proteste contro attacchi Israele-Usa

Fedeli con la foto di Ali Khamenei e striscioni: "Morte all'America"Teheran, 6 mar. (askanews) - Centinaia di persone si sono radunate a Teheran per la...
Video News

Nato: “Ben posizionati a difesa popoli alleati da minacce balistiche”

"Si continua a monitorare la situazione da vicino"Milano, 6 mar. (askanews) - Il Consiglio del Nord Atlantico si è riunito in formato ambasciatori per un...
Video News

Gli Houthi: sostegno all’Iran, pronti a intervenire

"In caso di potenziale escalation militare"Milano, 6 mar. (askanews) - "Confermiamo il nostro sostegno alla Repubblica Islamica dell'Iran e al popolo musulmano iraniano. Siamo attivi...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.