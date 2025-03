Il testamento di Gene Hackman: 80 milioni di dollari alla moglie Betsy, niente ai figli

ROMA – Dopo la scomparsa dell’attore di Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa, trovati morti nella loro casa lo scorso 26 febbraio, emergono altre novità sul caso. Al centro delle ultime notizie che arrivano da Oltreoceano c’è come era prevedibile, la questione sull’eredità dell’attore. A quanto pare infatti, nel testamento, Hackman non avrebbe lasciato nulla ai figli: unica erede della sua fortuna, stimata in 80milioni di dollari, sarebbe stata la moglie. Secondo quanto riportato da Tmz, i tre figli che l’attore ha avuto dalla ex moglie Faye Maltese, non sarebbero mai stati citati nel documento redatto nel 1995 e poi nel 2005.

La questione però si complica, perché Hackman e Arakawa sono morti entrambi. Dal canto suo, la musicista, aveva deciso di lasciare i suoi beni al premio Oscar, specificando che se lei e il marito fossero morti a distanza di 90 giorni l’uno dall’altro, il suo patrimonio sarebbe andato ad un fondo fiduciario e lasciato in beneficenza dopo aver saldato eventuali debiti medici in sospeso. Sempre secondo Tmz Andrew M. Katzenstein, un importante avvocato fiduciario della California, sarebbe stato assunto dal figlio più grande di Hackman, Chris, per impugnare il testamento.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it