Il testo di ‘Battito’, la canzone di Fedez a Sanremo 2025

ROMA – In gara a Sanremo 2025, il rapper Fedez porta la canzone ‘Battito’, un testo serio, cupo a tratti, che parla di salute mentale e in particolare di depressione. Lo ha detto lui stesso quando a dicembre è salito sul palco dell’Ariston ospite di Carlo Conti a “Sarà Sanremo”. Fedez ha parlato infatti di un brano “che ho scritto pensando a una canzone d’amore rivolta a una donna, ma quella donna è la personificazione della depressione”. Fedez ha già partecipato al Festival di Sanremo nel 2021, in gara insieme a Francesca Michielin con il testo ‘Chiamami per nome”: la coppia arrivò seconda.

Il testo della canzone:

BATTITO

di A. La Cava – F. Abbate – F. L. Lucia -N. Lazzarin – A. La Cava – F. AbbateEd. Universal Music Publishing Ricordi/Dodo Music Italia/Intera Music/Doom Entertainment

Ti porterei in terapiaSolo per farti capire, il male che faiSpero che sia un’amnesiaSpengo la luce e mi vieni a trovareFluoxetina, poca salivaQuando mi trovo a parlare di teSei la carne è vivaLa mente è schivaVaga nel buio più buio che c’èSento un pugno nello stomacoLe paranoie hanno bisogno di troppe attenzioniForse mentoQuando ti dicoSto meglioStringimi avvolgimiPoi lasciami respirareSeratonina cercasiIlludimiDentro i miei occhiGuerra dei mondiTu mi conosciMeglio di meVorrei guarireMa non credoVedo nero pure il cieloVetri rotti schegge negli occhiPrenditi i sogniPure i miei soldiBasta che resti lontana da meVedo il bicchiereMezzo pienoCon due gocce di velenoTu mi fottiRespiri cortiE aumenta pure il battito, battitoBattito, battitoBattito, battito, battito, battito, battito accelerato affronto una guerra da disarmatoHo alzato barriere di filo spinatoMa le ho sempre messe nel lato sbagliatoMi sento annullatoDottore che cosa mi ha datoSocialmente accettatoAnestetizzatoDa un metodo legalizzatoCalmatiSto contando i battitiSiamo così fragiliCi feriamo anche sfiorandociTi ho odiata te lo giuroFacciamo un po’ ciascunoBasta un po’ di zucchero e va giù pure il cianuroSento un pugno nello stomaco (nello stomaco)Le paranoie hanno bisogno di troppe attenzioniForse mentoQuando ti dicoSto meglioDentro i miei occhiGuerra dei mondiTu mi conosciMeglio di meVorrei guarireMa non credoVedo nero pure il cieloVetri rotti schegge negli occhiPrenditi i sogniPure i miei soldiBasta che resti lontana da meVedo il bicchiereMezzo pienoCon due gocce di velenoTu mi fottiRespiri cortiE aumenta pure il battito, battitoSembra di galleggiareSopra ad un mare statico, staticoStringimi avvolgimiPoi lasciami respirareSeratonina cercasiUccidimiDentro i miei occhiGuerra dei mondiTu mi conosciMeglio di meVorrei guarireMa non credoVedo nero pure il cieloVetri rotti schegge negli occhiPrenditi i sogniPure i miei soldiBasta che resti lontana da meVedo il bicchiereMezzo pienoCon due gocce di velenoTu mi fottiRespiri cortiE aumenta pure il battito, battitoBattito, battito

