Il testo di ‘Incoscienti giovani’ di Achille Lauro a Sanremo 2025

ROMA – Achille Lauro torna in gara a Sanremo, quest’anno, per la quarta volta. Porta il brano ‘Incoscienti giovani’, ispirato a “una storia vera”, come ha spiegato in diverse interviste. Achille Lauro ha già partecipato nel 2020 con ‘Rolls Royce’, nel 2020 con ‘Me ne frego’ e poi nel 2022 con ‘Domenica’. Nel 2021, invece, fu ospite fisso della kermesse e potrò sul palco dell’Ariston, fuori competizione una serie di esibizioni, ha portato sul palco dell’Ariston delle speciali rappresentazioni ispirate a famosi quadri. Era l’anno in cui il teatro Ariston era privo di pubblico per via dell’emergenza Covid.Di ‘Incoscienti giovani’ Achille Lauro ha detto che “è ambientato nella periferia romana e i protagonisti sono ragazzi tormentati, che trovano la salvezza in qualcosa che possiamo chiamare amore. È un brano molto dolce rispetto alle mie solite ballate”

INCOSCIENTI GIOVANI

di D. Simonetta – P. Antonacci – L. De Marinis – S. Manzari -D. Nelli – M. Ciceroni – G. Calculli – D. Simonetta – P. AntonacciEd. Eclectic Music Pubishing/De Marinis Publishing/Nuova Nassau/Copyright Control

Oh… bambinaTutto quello che hai passato è un’universitàE tuo padre non tornava la seraL’hai visto solo di schienaLui non sa cosa è stare insiemeNo, lo so gli vuoi beneL’amore è come una pioggia sopra Villa BorgheseE noi stiamo annegando, naufragando è un romanzoSono solo a fare a botte con gli amici mieiSto strisciando verso il letto e non ci seiAmore mio veramenteSe non mi ami muoio giovaneTi chiamerò da un autogrillTra cento vite o giù di lìDi amore muori veramenteSe non ti amo fallo tu per meTi cercherò in un vecchio filmPer sempre noi incoscienti giovaniIncoscienti giovaniOh… bambinaDormivamo in un PeugeotSì noi due ladri di fioriE ti ricordi o noNoi primaA dirsi mai una vita come i tuoiSì piuttosto disperati come noiAmore mio veramenteSe non mi ami muoio giovaneTi chiamerò da un autogrillTra cento vite o giù di lìDi amore muori veramenteSe non ti amo fallo tu per meTi cercherò in un vecchio filmPer sempre noi incoscienti giovaniMaledetti giovani (a fumare in quel bar)Noi che a pezzi giovani (noi due pieni di guai)Maledetti, noi incoscienti a dirsi ancoraFammi una carezza amore mioMa che mi faccia maleMezza sigaretta e dopo addioPer noi incoscienti e giovaniNoi due orfanelli alla rouletteSiamo a Las Vegas sotto un ledAmore mio veramenteSe non mi ami muoio giovaneTi chiamerò da un autogrillPer sempre noi incoscienti giovaniIncoscienti giovani

