Il Tg Politico Parlamentare, l’edizione di giovedì 23 gennaio 2025

MO. DOPO ANNUNCIO TREGUA ANCORA RAID SU GAZA: 73 MORTI

In attesa del cessate il fuoco che dovrebbe arrivare domenica, continuano i raid israeliani sulla striscia di Gaza. Sono almeno 73 i palestinesi uccisi, tra cui 20 bambini e 25 donne, nei bombardamenti aerei da quando è stato annunciato l’accordo. Intanto Hamas smentisce Tel Aviv secondo cui la controparte starebbe “rinnegando alcuni punti” dell’intesa. Nessuna marcia indietro, fanno sapere dal movimento. Quest’ultimo, sarebbe impegnato nell’accordo annunciato ieri a Doha. Infine il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani replica alle polemiche sull’impossibilità di arrestare il premier Israeliano Netanyahu qualora venisse in Italia: “Non riteniamo applicabile la richiesta della Corte penale dell’Aja”, afferma.

GIUSTIZIA, PRIMO SÌ DEL PARLAMENTO A SEPARAZIONE CARRIERE

Primo sì del Parlamento alla separazione delle carriere dei magistrati. L’Aula della Camera ha approvato il ddl Nordio che divide i percorsi di pm e giudici, crea due Csm (uno per la magistratura inquirente e uno per la magistratura giudicante) e istituisce l’Alta corte disciplinare. Il testo passa in Senato per la seconda lettura. Trattandosi di una modifica della Costituzione servirà la doppia lettura da entrambi i rami del Parlamento con un intervallo non minore di tre mesi e a maggioranza assoluta dei componenti. Con una maggioranza dei 2/3 non servirà il referendum. Esulta Forza Italia: “Oggi realizziamo il sogno di Berlusconi”. “Una giornata storica”, la definisce il ministro Nordio.

PNRR. PER ASILI NIDO USATO 25% DEI FONDI, CONTE: INACCETTABILE

Il Pnrr in ritardo sui servizi per l’infanzia. L’Ufficio parlamentare di bilancio ha segnalato che sul fronte della realizzazione di posti di asili nido i fondi utilizzati sono solo al 25%, con il rischio di dover rinunciare a 17.400 nuovi posti. Il dato fa infuriare l’opposizione con il Pd che parla di “fallimento del governo” con la conseguenza che “resteranno ampie disuguaglianze e dislivelli nei territori”. Per il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte è inaccettabile che “quelli che ci facevano la guerra mentre vincevamo la trattativa per avere i 209 miliardi, ora non sappiano spendere quei fondi, che hanno trovato sul tavolo senza muovere un dito”.

FDI. MONTARULI DENUNCIA GLI HATERS: SU DI ME SESSISMO E FALSITÀ

La vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli annuncia querele contro quelle che definisce fake news e insulti sessisti via social nei suoi confronti. “Queste cattiverie- scrive la deputata- ingenerano in me un fortissimo turbamento modificando e limitando la mia vita pubblica e privata”. La notizia falsa sarebbe da ricondurre all’acquisto da parte di Montaruli di oggetti erotici con i soldi della Regione Piemonte. Cosa mai accaduta, spiega lei. Per l’esponente Fdi, solidarietà da tutti i partiti di maggioranza. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana, condanna “questi attacchi, inaccettabili e gravi”, per l’omologo al Senato, Ignazio La Russa “è inaccettabile quello che sta accadendo e mi auguro che la condanna sia unanime”.

