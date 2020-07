Il thriller “Emancipation” con Will Smith arriverà su Apple TV+

Apple ha acquisito i diritti di “Emancipation“, un film su uno schiavo in fuga dalla Confederazione nel mezzo della guerra civile, in viaggio verso nord per unirsi all’esercito dell’Unione.

Il film sarà interpretato da Will Smith e sarà diretto da Antoine Fuqua, che in precedenza ha diretto “Training Day” e “The Equalizer“.

L’acquisto da parte di Apple di “Emancipation” è descritto come il più grande accordo di acquisizione di festival nella storia del cinema.

L’articolo Il thriller “Emancipation” con Will Smith arriverà su Apple TV+ proviene da Notiziedi.

