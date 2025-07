Il ‘Time’ dedica la copertina a Giorgia Meloni: la premier tra le figure più interessanti in Europa

di Emanuele Nuccitelli e Giusy Mercadante

ROMA – ‘Time’ dedica una copertina alla premier italiana, con il titolo “Dove Giorgia Meloni sta portando l’Europa”. Sui propri canali social il magazine spiega: “Nuova copertina di ‘TIME’: a quasi tre anni dal suo mandato, Giorgia Meloni è emersa come una delle figure più interessanti d’Europa. E il modo in cui guiderà la nazione potrebbe cambiare il mondo”.

TIME's new cover: Nearly three years into her term, Giorgia Meloni has emerged as one of Europe's most interesting figures—and how she leads could change the world https://t.co/1NGdSF8bAn pic.twitter.com/Rqhp0UJvOp

— TIME (@TIME) July 24, 2025