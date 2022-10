Il tiramisù più buono? A Treviso si disputa il campionato mondiale

VENEZIA – Chi sa preparare il tiramisù più buono del mondo? Lo scopriremo grazie alla ‘sfida più golosa dell’anno’, il campionato mondiale di tiramisù arrivato alla sua sesta edizione, in programma alla Loggia dei Cavalieri di Treviso dal 7 al 9 ottobre.

CENTINAIA DI CHEF AMATORIALI SI SFIDERANNO PER TRE GIORNI

Centinaia di chef amatoriali si sfideranno tra venerdì 7 e sabato 8 ottobre. Per chi passerà la selezione ci sarà poi una semifinale domenica mattina, che consentirà ai migliori di accedere alla finale, domenica alle 15. Due le categorie previste, ‘versione originale’, con l’utilizzo di uova, zucchero, mascarpone, savoiardi, caffè e cacao, e ‘ricetta creativa’, che permette di aggiungere fino a tre ingredienti e di sostituire il biscotto. A valutare i dolci nella fase selettiva saranno 100 giudici popolari, mentre la giuria della finale sarà affidata alla presidenza della rivista gastronomica ‘La cucina italiana’, che andrà ad assegnare anche il premio speciale per il miglior tiramisù 2022.

DUE LE CATEGORIE: ‘VERSIONE ORIGINALE’ E ‘RICETTA CREATIVA’

“La Tiramisù World Cup è diventata un appuntamento imperdibile del calendario degli eventi enogastronomici regionali”, commenta Federico Caner, assessore Veneto al Turismo.”In questi anni la manifestazione è cresciuta coinvolgendo sempre più attori, promuovendo la qualità delle materie prime e rendendo la competizione nota anche al di fuori dei confini regionali, fino a diventare un appuntamento irrinunciabile per gli amanti del dolce più famoso al mondo. Il richiamo del Tiramisù, bandiera del Veneto che ha già conquistato il mondo, diventa un punto di partenza per scoprire il territorio che ci sta dietro”, aggiunge Caner.

L’EVENTO HA UN FORTE IMPATTO ANCHE IN CHIAVE TURISTICA

“La Coppa del Mondo di quest’anno sarà una grande festa per Treviso: siamo certi avrà un forte impatto anche in chiave turistica, confermando quel trend che vede la nostra città sempre più aperta e attrattiva, partendo proprio da quegli elementi che hanno permesso di farla conoscere a livello internazionale”, interviene il sindaco di Treviso Mario Conte.

LA GARA SI SVOLGE NELLA LOGGIA DEI CAVALIERI, IN PIAZZA DEI SIGNORI

“Quest’anno la Tiramisù World Cup si ingrandisce: una orangerie di gara più spaziosa, nuove location in città, più eventi extra nella tre giorni” conclude Francesco Redi, organizzatore della rassegna. “Stiamo tessendo una rete che mette in sinergia tutti gli attori del sistema e di Treviso: riceviamo una risposta entusiasta e di questo siamo grati. Abbiamo altre sorprese in serbo per il futuro e non vediamo l’ora di cominciare!”.

