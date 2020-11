Il Torino passa a Marassi, 2-1 al Genoa nel recupero

GENOVA (ITALPRESS) – Nel recupero della terza giornata di Serie A il Torino espugna il Ferraris battendo il Genoa per 2-1. Decisiva la rete di Lukic e l’autogol di Pellegrini nel primo tempo. I granata, dopo aver collezionato quattro sconfitte e un pareggio, centrano la prima vittoria in campionato ma restano al terzultimo posto della classifica in piena zona retrocessione, mentre il Genoa, reduce dal pareggio nel derby contro la Sampdoria, rimane a quota 5 punti, con una sola lunghezza di vantaggio sugli uomini di Giampaolo. Avvio a ritmi bassi con entrambe le formazioni che cercano di studiarsi e lottano principalmente a centrocampo.

