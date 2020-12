Il Torino vede rosso, segno di una crisi senza fine: l’analisi sui granata

Il Torino di Marco Giampaolo è tra le delusioni più grandi di questa prima parte di stagione: solo 7 punti conquistati in 13 gare, è in piena zona rossa.

L’analisi sul Torino

Quello che il Napoli si troverà di fronte, domani sera al “Maradona”, è una squadra in netta difficoltà. La crisi nera è iniziata già la scorsa stagione, quando la squadra pian piano è scivolata sempre più ai margini della zona retrocessione, arrivando ad una faticosa salvezza. Crisi che non si è attutita quest’anno, anzi. La svolta tanto auspicata da Cairo, verso il bel gioco di Giampaolo, non c’è stata. O forse c’è stata ma a che prezzo? E’ vero, i granata non giocano male, segnano molto e spesso passano anche in vantaggio. Ma poi crollano. Sono infatti in testa in Europa per punti persi da situazione di vantaggio. Se si giocasse con il golden gol il Torino sarebbe ai primissimi posti della classifica. Capacità di non saper resistere quando attaccato e alla pressione degli avversari. Emblematiche le sconfitte contro Lazio (in vantaggio 3-2 al 90′, sconfitta 3-4 al 97′) e Juventus (derby in vantaggio e dominato fino all’80, poi perso). Ma sono tantissimi gli esempi da poter fare. La squadra granata, al pari del Napoli, è in ritiro.

L’analisi tattica

Il modulo con cui si schiera Giampaolo è il 3-5-2 ma spesso ha variato nel 4-3-1-2, alternando i due moduli, ma palesando la confusione tattica e di idee che in questo momento alberga in casa granata. Belotti è il trascinatore, ma non può fare sempre tutto da solo. Il gioco sulle fasce dovrebbe essere una delle prerogative, ma anche lì c’è stata troppa discontinuità. Occhio però, si sa un Toro ferito è sempre capace di tutto, soprattutto quando vede rosso.

