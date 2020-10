Alessandro Papini, presidente di Accademia Italiana Privacy, fa il punto sulla tutela della riservatezza delle informazioni personali nella raccolta di dati legata alla pandemia di Covid-19.

L’estate è passata, gli italiani in viaggio sono stati tracciati nei loro percorsi. Ma i dati raccolti che fine faranno nel lungo termine? Tutela della riservatezza delle informazioni personali e gestione dell’emergenza sanitaria sono compatibili? In linea di principio sì. Nell’applicazione pratica, però, quello a cui si è assistito in Italia lascia molti dubbi riguardo il fatto che la privacy dei cittadini abbia ricevuto (e stia ricevendo) un livello di protezione adeguato.

“Per l’implementazione del sistema di contact tracing Immuni,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il tracciamento anti-Covid mette a rischio la privacy? proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento