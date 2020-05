“Il traditore” di Marco Bellocchio trionfa ai David di Donatello. Il film, incentrato sulla figura di Tommaso Buscetta, interpretato da Pierfrancesco Favino, si aggiudica sei statuette: film, attore protagonista (Favino) e non (Luigi Lo Cascio), sceneggiatura originale, montatore, regia. Il miglior film straniero 2020 è Parasite di Bong Joon Ho. Cinque premi per Pinocchio di Matteo Garrone: miglior scenografia, trucco, costumi, acconciature e migliori effetti speciali.

E ancora: migliore autore della fotografia Daniele Ciprì per il film Il primo re, Migliore musicista L’orchestra di Piazza Vittorio per Il Flauto Magico di Piazza Vittorio, migliore canzone originale “Che vita meravigliosa” di Diodato per il film La dea fortuna,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il traditore trionfa ai David, Mattarella “Cinema arte del sogno” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento