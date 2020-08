AGI – Il traffico aereo in Europa dovrebbe diminuire di circa il 60% quest’anno rispetto al 2019, con una ripresa molto incerta a causa delle restrizioni al traffico ancora in vigore per frenare la pandemia di Covid-19. È la stima dell’International Air Transport Association (Iata).

Sebbene il traffico in Europa sia aumentato negli ultimi mesi dai livelli minimi di aprile, “rimane di oltre il 50% inferiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”, ha affermato l’organizzazione che riunisce 290 compagnie aeree in tutto il mondo. Nel breve termine, la ripresa in Europa resta “molto incerta – osserva l’associazione –

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il traffico aereo quest’anno calerà del 60 per cento proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento