il-trailer-di-“glory-hole”-con-francesco-di-leva

Film di Romano Montesarchio nelle sale dal 18, con Gaetano Di Vaio

Roma, 3 lug. (askanews) – Ecco il trailer di “Glory Hole” di Romano Montesarchio in uscita dal 18 luglio nelle sale. Il film ha nel cast Francesco Di Leva, Mario Pirrello, Roberto De Francesco, Mariacarla Casillo e Gaetano Di Vaio, che figura anche tra i produttori; l’attore, diventato celebre con “Gomorra” è scomparso di recente a Napoli in un incidente.”Glory Hole” racconta di Silvestro (Di Leva), un colletto bianco della camorra, che si innamora di Alba, figlia del boss per cui lavora. Un incontro fatale che spinge l’uomo, incapace di commisurarsi con la purezza dell’amore della ragazza, a compiere un atto irreparabile. Per salvarsi, Silvestro con la complicità di un prete in crisi e un eccentrico proprietario di club privé suoi amici d’infanzia, deve rintanarsi in un bunker sotterraneo. In questo luogo oscuro, tra allucinazioni e ricordi, sarà’ costretto, a fare i conti con il suo passato e con i suoi sensi di colpa, comprendendo che è possibile sfuggire a tutto tranne che a sé stessi.”Abbandonando i sentieri più battuti della narrazione criminale del Sud Italia, il film si concentra su un aspetto poco indagato della vita di un uomo di camorra, quello più intimo e privato – ha spiegato il regista – la vita all’interno di un bunker. Un microcosmo distintivo e inviolabile che offre rifugio e possibilità d’azione ai boss nonostante la latitanza. Ma non è sulle dinamiche criminali che si concentra il film. Bensì sui sogni e sulle visioni del protagonista, immergendosi nell’oscurità del luogo in cui è costretto a rinchiudersi”.Il film è stato presentato in anteprima alla 26esima edizione dello Shanghai International Film Festival 2024 a fine giugno.