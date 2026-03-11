mercoledì, 11 Marzo , 26

Sal Da Vinci, parla l'avvocato Claps: "Se le critiche diventano offese, agirà legalmente"

Whatsapp, arrivano gli account per under 13 gestiti da un genitore

Torino-Lione: svelata la prima talpa per lo scavo del tunnel base in Italia

Mauro Icardi e Wanda Nara in tribunale, la nuova battaglia sulle case italiane

Il trailer di “Ritorno al tratturo”, docu di Cordio con Elio Germano
Il trailer di “Ritorno al tratturo”, docu di Cordio con Elio Germano

Presentato fuori concorso al Bari film tv festival, in sala 29 aprile

Roma, 11 mar. (askanews) – “Ritorno al tratturo”, il documentario scritto e diretto da Francesco Cordio, con la partecipazione straordinaria di Elio Germano sarà presentato in anteprima nella sezione “Per il cinema italiano” – fuori concorso – alla 17esima edizione del BIF&ST – Bari international film & Tv festival.La proiezione si terrà lunedì 23 marzo alle 19.30 al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15G), alla presenza del regista e dei produttori per un Q&A. Il film, da un’idea di Francesco Cordio, Elio Germano e Filippo Tantillo, prodotto e distribuito da Own Air, arriverà nelle sale italiane dal 29 aprile.Girato interamente in Molise, tra le province di Isernia e Campobasso, “Ritorno al tratturo” è un viaggio intimo e collettivo nelle aree interne della regione. Il tratturo – un ampio sentiero erboso largo un centinaio di metri e lungo centinaia di chilometri, storicamente utilizzato per la transumanza – ha messo in comunicazione per secoli le popolazioni d’Europa con quelle del Mediterraneo.Elio Germano, attore di origini molisane, esplora e attraversa i luoghi, incontra le persone e le ascolta tra le montagne affusolate di Frosolone e i sentieri di Pietracupa; con la sua voce si fa narratore e illustra la complessità degli interventi in atto sul territorio. In cammino con lui Filippo Tantillo, autore e ricercatore territorialista e Silvia Di Passio, community manager delle aree interne, sono impegnati nella ricerca costante di opportunità reali e possibili trasformazioni ai “margini” del continente.Il Molise, tra le regioni più piccole d’Italia per numero di abitanti, teatro naturale di contrasti, tra radici e modernità, spesso evocato come metafora dell’oblio, diventa frame dopo frame, un luogo che esiste e resiste, dove storie reali e concrete di contadini, allevatori, artigiani, piccoli imprenditori, librai, ristoratori, camminatori, studenti possono parlare a nome di tutta Italia e di tutta Europa. Le reti locali e le piccole comunità che emergono nel film danno voce, forza, futuro e speranza ai territori, ponendosi come fulcro della narrazione.Le aree interne rappresentano oltre la metà dei comuni italiani, ma ospitano circa il 20% della popolazione. L’85% di questi ha meno di 5.000 abitanti. Sono territori segnati da spopolamento, emigrazione giovanile, bassi tassi di natalità, invecchiamento della popolazione e carenza di servizi essenziali – mobilità, istruzione, sanità – ma ricchi di cultura e risorse naturali che ne rappresentano il potenziale sviluppo. A queste aree sono destinati centinaia di milioni di euro tra fondi nazionali, europei e PNRR.Il documentario è quindi un racconto corale capace di restituire la complessità di quell’Italia composta da 13 milioni di persone che abita il 60% del territorio nazionale ma resta emarginata dal dibattito pubblico e dalle scelte strategiche.”Ritorno al Tratturo”, rimanda sia sul piano semantico che stilistico a Ritorno al futuro di Robert Zemeckis (1985) rovesciandone però la direzione del viaggio, un ritorno a una dimensione più lenta e sostenibile come alternativa alla velocità che ha progressivamente svuotato molti luoghi. Il film intreccia immagini, parole e musica in una narrazione poetica e politica insieme anche grazie al brano Vento, scritto dal cantautore Luca Bussoletti e Leonardo Polla De Luca e cantato da Lavinia Mancusi. Nella canzone, su tutte le piattaforme digitali dal 13 marzo, il vento simboleggia una forza trasformatrice ma anche un compagno di viaggio: trascina lungo i territori sconfinati delle aree interne lasciando, non la solitudine, ma la consapevolezza di appartenere a qualcosa di più grande e universale.

