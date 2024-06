ROMA – Baby Gang è stato scarcerato ed è tornato ai domiciliari. Il Tribunale del Riesame di Milano ha accolto il ricorso della difesa dopo che la Corte d’Appello aveva aggravato la misura cautelare del 22enne all’indomani della pubblicazione sui social di scatti in cui impugnava una pistola finta. Così era tornato dietro le sbarre.

“È ingiusto. È come se si prendesse un attore che fa film di azione e lo si mettesse dentro per quello che fa nei film, senza capire che è tutta una finzione”, ha detto, come riporta MilanoToday, l’artista al secolo all’anagrafe Zaccaria Mouhib.

Baby Gang ha ricevuto due condanne in primo grado, di cui una di 5 anni e 2 mesi per la sparatoria del luglio 2022 a corso Como a Milano in cui furono gambizzate due persone. In quella vicenda era coinvolto anche il collega Simba La Rue.

Il trapper Baby Gang torna ai domiciliari: era rientrato in carcere lo scorso aprile

