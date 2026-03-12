il-treno-k27-da-pechino-a-pyongyang,-torna-collegamento-dopo-6-anni

giovedì, 12 Marzo , 26
Video News

Redazione-web
By Redazione-web

Folla di curiosi alla stazione cinese prima delle partenza

Pechino, 12 mar. (askanews) – Nelle immagini il treno K27 in partenza da Pechino e diretto a Pyongyang, il primo dalla capitale cinese verso la capitale nordcoreana dopo sei anni di stop.Nel 2020, i viaggi in treno tra i due paesi sono stati interrotti in seguito alla chiusura delle frontiere dovuta al coronavirus. Diverse persone alla stazione cinese si sono radunate attorno al tabellone delle partenze per scattare foto della scritta “Pechino-Pyongyang”.In un comunicato China Railways ha confermato che i servizi ferroviari tra Pechino e Pyongyang riprenderanno regolarmente.Giornalisti di AFP a bordo del treno K27 in partenza da Pechino e diretto a Pyongyang hanno visto carrozze riservate solo ai passeggeri diretti in Corea del Nord.Il treno notturno effettua alcune fermate, tra cui la città portuale di Tianjin, per poi dirigersi a nord-est verso Dandong, al confine.

