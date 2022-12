Il Trentino da record conquista anche gli Emirati Arabi

Mohammad Khadim ai microfoni di Ski Magazine su Sportitalia

Milano, 23 dic. (askanews) – “Qui mi sento a casa”: così il Presidente della Federazione Invernale degli Emirati Arabi Mohammad Khadim intervistato da Ski Magazine, in onda domenica 1° gennaio su Sportitalia Anno d’oro per il turismo in Trentino. A Ski Magazine ne parlano Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia Autonoma di Trento e Maurizio Rossini, direttore di Trentino marketing. “Essere qui è un sogno che diventa realtà. Negli Emirati, a Dubai, abbiamo molte gare, ma nessuna è bella come questa. Dal nome così evocativo, Madonna di Campiglio, la perla delle Dolomiti, alla competizione in sè, fino all’accoglienza delle persone meravigliose, tutto qui è straordinario”. Ha aggiunto di Mohammad Khadim, presente ieri alla mitica 3Tre di Madonna di Campiglio e intervistato da Floriano Omoboni per Ski Magazine, la rubrica settimanale dedicata al mondo della montagna. L’intervista andrà in onda nel corso della puntata di domenica 1° gennaio alle 20 su Sportitalia dedicata alle appassionanti gare della stagione sugli sci e alle più belle località alpine. Un racconto, quello di Ski Magazine, che guarda non solo allo sport, ma anche alla promozione del territorio trentino, in Italia e nel mondo. Le meraviglie paesaggistiche e l’accoglienza del Trentino Alto Adige stanno conquistando sempre più parti del mondo, richiamando visitatori anche dagli Emirati Arabi e dai paesi del Golfo Persico. Non a caso il 2022 è stato un anno straordinario per il turismo. Ne parla ai microfoni di Ski Magazine Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia Autonoma di Trento: “L ‘anno si chiude molto positivamente, con numeri che superano anche i record del 2019, e questo non era scontato. Guardiamo quindi al 2023 con ottimismo, sappiamo che il turismo trentino sta puntando sempre più sulla qualità. C’è voglia di investire da parte degli operatori turistici e questo sta rafforzando l’attrattività del nostro territorio, sotto l’aspetto ambientale, infrastrutturale e dei servizi”.

