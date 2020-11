Il triangolo Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis e Diego: il bacio a Live Non è la D’Urso | Video Mediaset

A Live Non è la D’Urso il confronto fra Paolo Brosio, la fidanzata Maria Laura De Vitis e il “terzo” Diego: il bacio c’è stato o no?

La fidanzata 22enne di Paolo Brosio smentisce il bacio, ma Diego replica: “ci siamo sentiti fino all’altro giorno! Spiegami più che altro ti ho invitato a uscire settimana scorsa e mi hai detto ‘meglio di no prima che ci ribeccano i paparazzi“. Anche Brosio crede alla fidanzata: “mi sembra una cosa finta, organizzata, il paparazzo fa parte di una costruzione” – e rivolgendosi a Diego dice – “il tuo bacio è come un rock, non esiste. Questo è un vero bacio“.

Ecco il video Mediaset con il triangolo amoroso fra Paolo Brosio, la fidanzata Maria Laura e Diego.

