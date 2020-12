Il triangolo Roberta, Riccardo e Michele scoppia a Uomini e Donne | Video Witty Tv

E’ tempo di confronti fra Roberta, Riccardo e Michele a Uomini e Donne: sul finale la dama però sconvolge tutti. Tutto ha inizio quando Riccardo racconta perchè non è uscito in esterna con Roberta: “scopro che il pomeriggio ha visto Michele. Noi abbiamo ricominciato a vederci perchè dovevamo dirci tutto, mi dispiace che questa cosa non me l’hai detta come non mi ha detto che volessi l’esclusiva. Far tornare Michele non lo capisco visto che si era espressa più volte di non avere interesse”.

Roberta ha deciso di riprendere la conoscenza con Michele: “finalmente sta facendo le cose che vorrei“, ma Riccardo non ci sta. La dama è combattuta: “a me piacciono tutti e due, me li bacerei tutti e due“. Sul finale però la notizia che Michele non solo ha lasciato il numero a Lucrezia, ma si è sentito anche con un’altra dama spingono Roberta ad alzarsi e chiude definitivamente con Michele: “ti dovevi concentrare solo su di me“.

Ecco il video Witty Tv con il triangolo amoroso a Uomini e Donne.

continua a leggere sul sito di riferimento