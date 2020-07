Il Tribunale Civile di Milano ha accolto il ricorso presentato dalla Lega seria A contro Sky emettendo nei confronti di quest’ultima un decreto ingiuntivo per il pagamento dell’ultima tranche da 131 mlioni di euro della stagione 2019/2020 che scadeva a maggio e non è stata ancora onorata. Il decreto ingiuntivo non è immediatamente esecutivo.

L’articolo Il Tribunale accoglie il ricorso della Serie A contro Sky proviene da Notiziedi.

