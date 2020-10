Il tribunale dà ragione a Apple, Fortnite resta fuori dallo store

AGI – Il fortunatissimo videogioco Fortnite non tornerà disponibile sui dispositivi Apple prima dell’estate 2021, a meno che nel frattempo la società produttrice del gioco, Epic Games, non abbandoni la battaglia legale ingaggiata contro il colosso di Cupertino. Il giudice distrettuale di San Francisco, Yvonne Gonzalez, ha così respinto il ricorso di Epic Games, che aveva chiesto di costringere Apple a consentire nuovamente l’installazione di Fortnite sul suo sistema operativo per dispositivi mobili, iOS.

Lo scorso agosto Epic Games aveva cercato di aggirare, con un aggiornamento, il sistema di pagamento delle commissioni su iOS giudicando una cifra “troppo alta”

