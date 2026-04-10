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Il Tribunale di Lodi ferma le banche e mette al sicuro il patrimonio dei soci
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Il Tribunale di Lodi ferma le banche e mette al sicuro il patrimonio dei soci

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Arriva una svolta per le imprese

Il Tribunale di Lodi ha emesso un provvedimento destinato a fare scuola nel mondo degli affari, confermando una protezione speciale per una realtà lombarda del settore edilizio che sta cercando di risanare i propri conti.

L’ordinanza, firmata dal giudice Ada Cappello, rappresenta un precedente fondamentale perché ha stabilito il blocco immediato delle richieste di pagamento da parte delle banche e del Fondo di garanzia per le PMI. Secondo il tribunale, se queste garanzie fossero state attivate subito, ogni tentativo di salvare l’azienda sarebbe fallito, distruggendo le trattative in corso.

L’avvocato Angelo Cardarelli ha osservato come il Tribunale abbia voluto valorizzare la procedura di risanamento come uno strumento di equilibrio, capace di tutelare chi deve avere i soldi ma anche di salvaguardare la vita dell’azienda, evitando che attacchi esterni potessero rovinare tutto.

Il cuore della decisione riguarda però un’estensione decisiva che cambia le regole del gioco: lo scudo giuridico è stato applicato anche al patrimonio personale dei soci. Il giudice ha infatti rilevato che le firme messe dai soci a garanzia dei prestiti erano strettamente legate all’attività d’impresa e, proprio per questo, meritano la stessa protezione data alla società.

L’avvocato Tommaso Lang ha spiegato che questa decisione segna un passo avanti importante, poiché riconosce che il garante, quando agisce nell’interesse dell’azienda, deve poter beneficiare dello stesso scudo legale, una lettura che sposa in pieno l’obiettivo della legge di favorire la continuità delle attività produttive.

L’impresa coinvolta è una realtà che ha raggiunto un fatturato di quasi 9 milioni di euro e garantisce lo stipendio a moltissimi lavoratori, ma che oggi si trova a gestire debiti per circa 5 milioni di euro, principalmente verso gli istituti bancari.

Il provvedimento del Tribunale di Lodi rappresenta quindi il primo passo fondamentale verso il salvataggio di un ingranaggio importante dell’economia locale, preservando competenze e posti di lavoro che altrimenti andrebbero perduti.

Il piano di rilancio studiato dai professionisti prevede ora che l’attività prosegua normalmente mentre si ristruttura il debito in modo sostenibile. Grazie a questa decisione, la strategia di recupero può finalmente svilupparsi con una stabilità e una fiducia nuove, mettendo al sicuro l’operatività aziendale dai rischi di aggressione finanziaria.

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