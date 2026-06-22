il-trionfale-ritorno-di-ricky-martin-in-italia,-per-lui-30mila-fan

Unica tappa italiana del tour mondiale a San Benedetto del Tronto

San Benedetto del Tronto, 22 giu. (askanews) – Un’arena gremita e un pubblico in festa hanno accolto Ricky Martin al SanPark Adriatic di San Benedetto del Tronto per l’unica tappa italiana del suo tour mondiale. Quasi 30mila persone hanno riempito l’impianto, trasformando la città in una grande festa a cielo aperto.Fan provenienti da ogni parte d’Italia hanno raggiunto la Riviera già nei giorni precedenti all’evento, animando il lungomare e le strutture ricettive in un clima di entusiasmo e grande attesa per il ritorno nel nostro Paese della star portoricana.Cantante, performer e icona globale della musica pop-latina, Ricky Martin è tra gli artisti più amati della scena internazionale, con oltre 70 milioni di dischi venduti e una carriera costellata di riconoscimenti, tra cui Grammy e Latin Grammy. Sul palco sambenedettese ha regalato uno show travolgente, accolto dall’entusiasmo incessante di un pubblico in visibilio.Ad aprire il concerto è stata “Maria”, subito cantata in coro dalle migliaia di spettatori presenti. Nel corso della serata si sono susseguiti alcuni dei brani simbolo della sua carriera, con autentici boati del pubblico sulle note di “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs” e “Vente Pa’ Ca”, fino al gran finale affidato a “La Copa de la Vida”, trasformando il SanPark Adriatic in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto. Più volte durante lo spettacolo Ricky Martin si è rivolto ai presenti per ringraziarli di cuore per la straordinaria accoglienza ricevuta e per la calorosa partecipazione, sottolineando la gioia di ritrovare il pubblico italiano in un appuntamento così partecipato.La lunga maratona musicale si è aperta con l’esibizione del sassofonista Jimmy Sax e dagli open act Samurai Jay e Fred De Palma, prima dell’ingresso della star portoricana, accolto da un autentico boato dei presenti. A chiudere la serata l’after show firmato da Gabry Ponte.L’evento è stato prodotto da Sideralba Group di Luigi Rapullino, con produzione esecutiva, direzione artistica e comunicazione affidate a The Code Srl di Fabrizio Scippa e Megasky Group.