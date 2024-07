il-trionfo-della-generazione-ultimo,-re-degli-stadi

10 date e 412.884 biglietti venduti, nuovi appuntamenti nel 2025

Padova, 8 lug. (askanews) – Si è concluso sabato sera a Padova, con un totale di 412.884 biglietti venduti, il tour “Ultimo Stadi 2024 – La Favola continua “: 10 date di cui due a Napoli, due a Torino e una magica tripletta all’Olimpico di Roma per il secondo anno consecutivo. Uno show senza eguali, con un allestimento colossale e una setlist che ha spaziato tra i grandi successi e le nuove hit dell’album “Altrove”. Cala il sipario su un nuovo intenso capitolo della favola infinita del cantautore romano, che a soli 28 anni vanta 41 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès, di cui 8 annunciati per il prossimo anno: “Ultimo Stadi 2025 – La Favola continua “, a poco più di 48 ore dall’apertura delle vendite ha polverizzato oltre 250.000 biglietti. Ultimo continua a dimostrare di saper parlare al cuore del suo pubblico, che si rivela composto molto piu’ che da semplici spettatori: è l’incontro di centinaia di migliaia di persone di ogni età che danno vita a una vera e propria generazione. La Generazione Ultimo.Un vero e proprio movimento, che cresce costantemente e dimostra la propria forza e fedeltà e mette in cassaforte la propria partecipazione alla prossima stagione di live negli stadi.”Non smettete mai di credere nelle favole, io da qui non mi muovo”, così Ultimo scendendo dal palco del suo ultimo show ha salutato il suo pubblico, che ha risposto mostrando i muscoli e rimandando al mittente la stessa dichiarazione d’amore: finchè ci sarà lui la sua generazione lo accompagnerà ovunque.”Ultimo Stadi 2025 – La favola continua… è prodotto da Vivo Concerti. I biglietti sono disponibili online su www.vivoconcerti.com