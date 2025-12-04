il-trionfo-di-rob-a-x-factor-2025,-vince-l'”underdog”

Napoli, 5 dic. (askanews) – Nella maestosa Piazza del Plebiscito, la finalissima di X Factor 2025 è stata vinta dalla giovanissima Rob definita l'”underdog” di questa edizione, che ha saputo sbaragliare tutti i pronostici. Ha superato in finale eroCaddeo, della squadra di Achille Lauro, secondo classificato; sul podio anche DELIA, della squadra di Jake La Furia. Quarto in classifica PierC, della squadra di Francesco Gabbani, che per molte puntate era stato dato per favorito e che si è fatto apprezzare per le sue doti vocali. Un trionfo della musica di qualità che all’ultima puntata ha visto quattro artisti giovani e di spessore che hanno illuminato la notte di Napoli.

Un risultato che arriva al termine di un percorso lungo che ha fatto emergere nettamente i quattro talenti finalisti, tra emozioni e sorprese, guidati nel loro percorso dai giudici ciascuno in finale con un talento. Quattro stili diversi, quattro artisti che sembrano già pronti a fare il salto e che hanno dimostrato nei medley ma soprattutto negli inediti di avere talento da vendere. E’ stato proprio la vincitrice Rob a conquistare con la magistrale interpretazione del suo medley con Un’emozione da poco di Anna Oxa, Bring Me To Life degli Evanescence e di Ti Sento dei Matia Bazar, ma soprattutto con l’inedito Cento ragazze.

Studentessa 20enne di Trecastagni (Catania) il cui vero nome è Roberta Scandurra, Rob è una cantautrice che ama sperimentare attraverso i suoi brani autobiografici. Nel 2022 aveva vinto il Tour Music Fest con il titolo di “Artist of the year”: qui alcuni professori del college le avevano assegnato una borsa di studio grazie alla quale, a giugno 2023, ha potuto frequentare un workshop di Songwriting alla Berklee di Boston. Settimana dopo settimana, seguendo i consigli della sua giudice Paola Iezzi, ha dominato il palco di X Factor 2025 con il suo pop-punk. A condurre lo show la straordinaria Giorgia, che è più di una conferma, non è infatti solo una delle più belle voci italiane ma è anche una perfetta padrona di casa, sempre empatica con i ragazzi e con il pubblico. Si conferma davvero impeccabile nel suo ruolo di conduttrice.

Il pubblico di circa 16mila persone si è stretto nell’abbraccio del colonnato di piazza del Plebiscito, assistendo sull’enorme palco a forma di X anche alle performance dei due super ospiti Laura Pausini pronta a ripartire in tour mondiale e il travolgente Jason Derulo che con il suo medley superpop ha fatto ballare il pubblico napoletano.

Un successo oltre le previsioni per questa edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle e che fa guardare al futuro, infatti subito prima della proclamazione, Giorgia ha annunciato l’apertura ufficiale dei casting per la prossima stagione, X Factor 2026: tutte le info sono già disponibili all’indirizzo xfactor.sky.it.

Di Alessandra Velluto