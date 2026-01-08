il-“trump-cinese”-diventa-virale-sui-social

giovedì, 8 Gennaio , 26

Di Redazione-web

Ryan Chen imita il presidente USA e conquista milioni di follower

Chongqing, 8 gen. (askanews) – Allunga le mani, imita la voce e i gesti di Donald Trump con una precisione sorprendente. Ryan Chen, 42 anni, vive a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, ed è diventato un fenomeno sui social grazie ai suoi video comici. Evita la satira politica, terreno scivoloso nel Paese, ma ha conquistato milioni di follower su Instagram, TikTok e piattaforme cinesi.”Quando incontri un amico in un Paese straniero, lontano da casa, un altro mondo, un’altra città, e all’improvviso trovi qualcuno che ti conosce: ti fa sentire bene, ti fa sentire al sicuro”, scherza Chen imitando il presidente Usa.”Ma quello è il Trump cinese, dai – dice un fan – Ti vedo sempre su TikTok, fratello”.”La sua imitazione – dice una donna dello staff di Chen – è davvero molto realistica, anche se lui a volte dubita di sé stesso e pensa di dover ancora migliorare. Io gli dico spesso che la sua interpretazione è centrata, e credo che in questo settore sia ormai senza rivali.””Il giorno dell’insediamento del presidente Trump – spiega il suo imitatore – io e un amico abbiamo scommesso se avrei avuto il coraggio di imitarlo e pubblicare il video sui social. Ci ho provato e la risposta è stata ottima. Da quel momento ho deciso di continuare”.Nei suoi video, Ryan Chen racconta cibo, vita quotidiana e cultura cinese in inglese, con sottotitoli, sempre usando le movenze e il linguaggio di Trump. Un successo costruito sull’intrattenimento, che lo ha trasformato in un volto riconoscibile ben oltre i confini della Cina.

