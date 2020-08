Francesco Tagliente, 71 anni, ex capo in via San Vitale e prefetto a Pisa, dà prova di grande forma fisica nel mare di Taranto. E di ironia: “Che Dio me la mandi buona…»

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il tuffo carpiato dell’ex questore di Roma, nonno felice in vacanza proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento