Il turismo è pronto ad assicurarsi gli incentivi UE per Green e digitale

Tutte le dritte per accedere ai finanziamenti destinati al turismo, nelle lezioni ad hoc degli esperti del progetto Eu Eco-Tandem e nella preziosa guida online, disponibile sul sito dell’Unione Europea. Oltre 2.000 trilioni di euro di incentivi per spronare la ripresa

E’ pronto un pacchetto di incentivi pari ad oltre 2.000 trilioni di euro messo a disposizione dall’Unione Europea per spronare la ripresa e cercare in qualche modo di arginare i danni attribuibili al Covid-19. Le risorse – da utilizzare nel periodo 2021-2027 – riguardano principalmente progetti relativi al Green Deal o Patto Verde Europeo, alla digitalizzazione e a circostanze impreviste.

Ma chi può candidarsi, quanti e quali finanziamenti sono disponibili e quali attività possono accedere agli aiuti? A queste e ad altre interessanti domande sull’argomento, provano a rispondere costantemente ed in modo esaustivo, anche con lezioni ad hoc, gli esperti del progetto Eu Eco-Tandem, promosso da Enit (Agenzia nazionale italiana del turismo) e cofinanziato dall’Unione Europea, che ambisce a “rivoluzionare” l’industria turistica coinvolgendo piccole e medie imprese votate finora a un approccio di tipo tradizionale.

L’obiettivo è quello di favorire la nascita di nuove sinergie attraverso una cooperazione transnazionale, per dar forma a una gestione più eco-sostenibile del settore.

Ben 15, i programmi di finanziamento destinati al turismo: tutti elencati e descritti nei dettagli anche nella preziosa guida online, disponibile sul sito ufficiale dell’Unione Europea (https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/funding-guide_en), dove è possibile accedere a tutte le info utili per trovare gli incentivi adeguati alle proprie attività.

Nello specifico, il progetto EU ECO-TANDEM supporterà la transizione verde delle PMI del settore turismo con micro-voucher a fondo perduto, attraverso la cooperazione in TANDEM con le startup del settore turismo.

A queste e ad altre interessanti domande sull’argomento, provano a rispondere costantemente ed in modo esaustivo, anche con un programma di formazione ed eventi e workshop sul tema, gli esperti del progetto Eu Eco-Tandem, promosso da Enit – Agenzia nazionale italiana del turismo e cofinanziato dall’Unione Europea, che ambisce a “rivoluzionare” l’industria turistica coinvolgendo piccole e medie imprese votate finora a un approccio di tipo tradizionale.

Il progetto è coordinato da X23 srl, centro di ricerca privato e business support organisation con sede in Italia e vanta il contributo di numerose ed autorevoli organizzazioni pubbliche e private in Europa: The University of Graz – RCE, ELeipzig Graduated School of Management (D), The Slovak Business Agency (SBA), Green Evolution SA (GE), Itkam (D), Social Fare (I).

L’obiettivo è quello di favorire la nascita di nuove sinergie attraverso una cooperazione transnazionale, per dar forma a una gestione più eco-sostenibile del settore attraverso l’innovazione.

Con il programma l’industria del turismo cambia volto.

Ecco i link del progetto: https://www.eu-ecotandem.eu/; Facebook: https://www.facebook.com/euecotandem; Twitter: https://twitter.com/eu_ecotandem; Linkedin: https://www.linkedin.com/company/eu-eco-tandem-programme; Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCuVr3GMrVWerjKDgZrh5f1w?view_as=subscriber; Instagram: https://www.instagram.com/eu.ecotandem/

L’articolo Il turismo è pronto ad assicurarsi gli incentivi UE per Green e digitale proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento