Il turismo interno non salverà la stagione in Sardegna, dice Federalberghi

“Il turismo interno non può assolutamente salvarci la stagione. Non ci sono i margini perchè non permetterebbe alle strutture alberghiere di raggiungere neppure l’uno per cento del fatturato”. Lo dice Paolo Manca, presidente regionale Federalberghi Sardegna.

Secondo Maca, quella del turismo interno non è un’ipotesi valida per cercare di limitare i gravissimi danni economici al settore ricettivo regionale. “Il turismo interno – aggiunge – può aiutare qualche ristorante o bar, ma è assolutamente insufficiente per riaprire anche un solo albergo”.

“Questa – aggiunge Manca – è una soluzione che per il modello turistico della Sardegna non è fattibile,

