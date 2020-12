Il V-Day in Baviera è stato rinviato, i frigo non raffreddano

AGI – V-day rinviato in sei località bavaresi a causa di problemi nella ‘catena del freddo’ necessaria alla conservazione del vaccino Pfizer-BioNTech. “Durante la lettura dei registratori di temperatura che erano racchiusi nelle celle frigorifere, sono sorti dubbi sulla conformità ai requisiti della catena del freddo”, affermano in una nota congiunta le autorità locali di Lichtenfels, Coburg, Kronach, Hof, Wunsiedel e Kulmbach (Alta Franconia).

Non sarebbero colpite, invece, le località vicine di Bamberg, Bayreuth e Forchheim. Non ancora chiaro quando si potrà procedere alle vaccinazioni nelle altre sei località succitate. Una portavoce di BioNTech (che ha sviluppato il farmaco anti-Covid insieme al gigante americano Pfizer) ha ribadito che il vaccino rimane sicuro nonostante i problemi segnalati: “Abbiamo già comunicato ai distretti di Dillingeng e di Augusta che la variazione della temperatura che è stata misurata non ha alcun effetto sulla qualità del vaccino”

In tutto sono 1000 le dosi che sono state trasferite nei sei comuni dell’Alta Franconia,

