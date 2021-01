Il vaccino “è un’arma in più” ma serve ancora cautela, avverte Arcuri

AGI – Il vaccino “è l’arma in piu’ di cui disponiamo ma dobbiamo fare ancora la raccomandazione di continuare con la prudenza, la cautela, la responsabilità e la pazienza”. Lo ha detto Domenico Arcuri, commissario straordinario di governo per l’emergenza Covid, intervenendo a ‘Mezz’ora in piu” su Rai3. In 10 giorni sono state vaccinate in Italia 600mila persone, “continuiamo a farlo e iniziamo a vedere la fine del tunnel – ha aggiunto – Siamo in una condizione meno drammatica di 6-7 mesi fa, in cui combattevamo senza le stesse armi e senza intravedere uno spiraglio di luce”.

Arcuri ha aggiunto che “al crescere del numero di persone vaccinate si alzerà la barriera alla moltiplicazione dei contagi”.

