AGI – Il vaccino russo Sputnik V ha un’efficacia del 91,6% contro il Covid-19 e i suoi sintomi, secondo un’analisi di studi clinici pubblicata dalla prestigiosa rivista medica ‘The Lancet’ e confermata da esperti indipendenti. I risultati preliminari rilevano che il vaccino, somministrato in due dosi, “ha mostrato una grande efficacia” ed è stato ben tollerato dai volontari sopra i 18 anni che hanno partecipato all’ultima fase degli studi clinici, ha detto Inna Dolzhikova, ricercatrice del Centro Nazionale Gamaleya e coautrice dello studio.

Il vaccino russo anti-Covid 19 Sputnik V è attualmente prodotto anche in India e Corea del Sud: da febbraio sarà prodotto anche in Cina e da marzo in Brasile.

L'articolo Il vaccino russo Sputnik ha un'efficacia del 91%, secondo studi clinici proviene da Notiziedi.

