Il Veneto fa i conti con la vulnerabilità

Qualsiasi sarà l’evoluzione del coronavirus nei prossimi giorni e mesi il Veneto sarà per sempre ricordato per il triste primato di aver registrato il primo decesso. Si è trattato di un 77enne, padre dell’ex sindaco del paese, residente nel placido e tranquillo comune collinare di Vo’ Euganeo. Tremila cinquecento anime che per ragioni al momento ancora inspiegabili appare oggi come un’enclave del virus tanto che dei 12 casi positivi al momento accertati in Veneto 11 sono stati riscontrati a Vo’ Euganeo. Gli occhi sono puntati su una comunità di cittadini cinesi che frequentavano lo stesso bar dove i primi due contagiati erano soliti giocare a carte.

