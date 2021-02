AGI – Il Veneto ha chiesto all’Aifa “l’autorizzazione ad importare 4 milioni di dosi di vaccini autorizzati Ema” con tempi di consegna “inferiori ad un mese” e “prezzi vicini a quelli di Ema”. A dirlo, rispondendo alle domande dei giornalisti è il direttore della Sanità regionale, Luciano Flor, parlando nel corso del consueto punto stampa. “Con le prospettive di oggi – ha aggiunto – sono molto valide le condizioni che ci offrono rispetto a tempi e costo”.

Flor ha spiegato: “Noi in questo momento siamo nella fase in cui abbiamo elementi per poter ricevere un contratto da sottoscrivere.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il Veneto ha chiesto l’autorizzazione a comprare 4 milioni di dosi di vaccino proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento