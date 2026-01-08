giovedì, 8 Gennaio , 26

Il Venezuela libera quattro detenuti spagnoli, speranze per Alberto Trentini

Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Quattro detenuti di nazionalità spagnola sono stati liberati in Venezuela: lo riferisce il quotidiano El Pais nella sua edizione online, citando “fonti diplomatiche”.

Il giornale di Madrid ricorda che Jorge Rodriguez, presidente del parlamento a Caracas, aveva annunciato la scarcerazione di un “numero significativo” di reclusi. A tornare in libertà sarebbero stati Andrés Martinez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno e Ernesto Gorbe.

In Venezuela sono detenuti anche cittadini italiani, tra i quali Alberto Trentini, arrestato nel 2024. “È un gesto di pace unilaterale”, ha detto Rodriguez, che ha ringraziato per il lavoro di mediazione l’ex primo ministro spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero.

Sempre oggi, il Senato degli Stati Uniti ha approvato con 52 voti a favore e 47 contrari una risoluzione che impedisce al presidente Donald Trump di avviare nuove azioni militari in Venezuela senza previa autorizzazione del Congresso.

