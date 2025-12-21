Il “Vermouth di Torino” torna nella sua città il 23 gennaio 2026

Milano, 21 dic. (askanews) – Il Vermouth di Torino apre il 2026 tornando nella sua città d’origine con una giornata interamente dedicata alla Denominazione a Indicazione geografica protetta. L’appuntamento è fissato per venerdì 23 gennaio 2026, dalle alle 10.30 fino alle 20 nella sede dell’Associazione italiana sommelier (Ais) Piemonte in via Modena 23, a Torino. L’iniziativa, promossa dal Consorzio del Vermouth di Torino, inaugurerà ufficialmente le attività del nuovo anno.

L’evento, che segue il riscontro positivo dell’edizione 2025, rappresenta l’unica manifestazione torinese interamente dedicata al Vermouth di Torino Igt e l’unica organizzata direttamente dal Consorzio in collaborazione con Ais. La formula prevede una giornata aperta a operatori, stampa e appassionati, costruita attorno a un ampio banco di degustazione e a momenti di approfondimento tematico.

Il “Vermouth di Torino … a Torino” affonda le sue radici nel 2019, quando il Consorzio, da poco costituito, aveva scelto di dare vita a un evento cittadino per raccontare le origini storiche di questo vino aromatizzato, nato proprio a Torino. Negli anni l’appuntamento si è consolidato come momento di avvio dell’attività annuale, mantenendo un legame diretto con il territorio e con la sua tradizione produttiva.

La giornata del 23 gennaio offrirà la possibilità di partecipare alla più ampia degustazione di Vermouth di Torino mai organizzata in città. I soci del Consorzio, che rappresentano circa l’85% della produzione complessiva, presenteranno le proprie etichette attraverso un percorso di assaggio libero. La modalità sarà quella del walk around tasting, che consentirà ai partecipanti di muoversi tra i banchi, scegliere i vermouth da degustare e confrontarsi direttamente con i produttori.

Accanto alla degustazione è previsto un calendario di brevi talk, tavole rotonde e interventi di taglio seminariale. Gli incontri saranno dedicati agli sviluppi più recenti dell’Indicazione geografica e ad alcuni temi di attualità che riguardano il Vermouth di Torino Igt, oggi unico vermouth riconosciuto come Indicazione geografica protetta.

“Il Masaf ha affidato al nostro Consorzio il compito della tutela, valorizzazione e promozione del primo vino aromatizzato italiano a Indicazione geografica protetta, espressione della tradizione piemontese e dell’enologia italiana” ha ricordato il presidente del Consorzio del Vermouth di Torino, Bruno Malavasi, parlando di un evento che sarà l’occasione “per condividere la soddisfazione per questo traguardo e per ragionare sulle opportunità future di valorizzazione”.

Il Consorzio del Vermouth di Torino riunisce grandi gruppi industriali, aziende di medie e piccole dimensioni e rappresentanti della filiera delle erbe aromatiche. Nel complesso i soci coprono oltre il 90% della produzione di Vermouth di Torino che ha raggiunto circa 6 milioni di bottiglie, distribuite in circa 80 Paesi.