il-verona-battuto-con-un-gol-di-shomurodov,-la-roma-sale-al-5°-posto

(Adnkronos) – Dopo due pareggi la Roma ritrova la vittoria superano 1-0 all’Olimpico il Verona e conquistando tre punti fondamentali nella corsa alla qualificazione in Champions League. A decidere il match il gol al 4′ di Shomurodov che permette ai giallorossi di agganciare per una sera il Bologna al 5° posto con 57 punti, due in meno della Juventus quarta. I gialloblù restano invece fermi a quota 32 e sono in 14esima posizione.

I padroni di casa sbloccano la partita dopo quattro minuti. Bel lancio di Cristante per Soulé, che avanza sulla destra, si accentra e davanti alla porta, inventa un tocco morbido a scavalcare il portiere in uscita, mettendo il pallone davanti alla linea di porta. Shomurodov in scivolata è il più veloce ad arrivarci vincendo il duello con Ghilardi e Coppola. Al 12′ giallo per Bernede che stende Baldanzi che si era già liberato della palla.

Al quarto d’ora ancora Soulé pericoloso sulla destra: punta Bradaric, rientra sul sinistro e cerca il tiro in porta provando a sorprendere sul primo palo Montipò, che respinge in angolo. Alla mezz’ora ci prova il Verona con Mosquera che fa partire un tiro dalla distanza: la conclusione è troppo centrale e non crea problemi a Svilar. Al 36′ cross di Tchatchouna, Mosquera ci arriva di testa ma colpisce Celik. Poco dopo anche Valentini ci prova di testa, ma non inquadra la porta.

Al 4′ della ripresa Tchatchoua a destra attende l’arrivo di Bernede e poi lo serve, al limite dell’area in posizione centrale, tiro debole, Svilar para senza problemi. Al 7′ Mosquera vince un corpo a corpo con Mancini a metà campo, andandosene via di forza nonostante il tentativo di fallo del difensore giallorosso, giunto al limite dell’area cerca il destro a giro, Svilar si allunga e mette in angolo. Al 12′ ammonizione per Valentini per un fallo di mano e subito dopo Zanetti inserisce Serdar e Suslov al posto di Dawidowicz e Bernede, passando al 3-4-2-1.

Al 18′ cambia anche Ranieri con Pisilli al posto di Baldanzi. Al 25′ scocca l’ora di Dovbyk che entra per Saelemaekers. Alla mezz’ora gialloblù pericolosi con Bradaric che da sinistra mette in mezzo un pallone tagliato, tra portiere e difesa, su cui però non arriva nessuno per la deviazione vincente. Al 32′ finisce la partita di Mosquera, entra al suo posto Niasse. Al 35′ Zanetti esaurisce i cambi con Livramento e Frese in campo per Valentini e Duda.

Al 37′ Ranieri toglie Soulé e Shomurodov, tra gli applausi dell’Olimpico, al loro posto Rensch ed El Shaarawy. Cambi finiti anche per i giallorossi. Nei minuti finali il Verona alza il baricentro ma la Roma pur con qualche affanno riesce a portare a casa la vittoria.